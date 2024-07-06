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سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت 6-7-2024 في البنوك

كتب:

أميرة سعد
08:06 ص | السبت 06 يوليو 2024
سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه اليوم.. تعبيرية

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه اليوم.. تعبيرية

شهد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 6-7-2024 حالة من الاستقرار في مختلف البنوك، وترصد «الوطن» سعر صرف الجنيه الإسترليني في مصر، وفقا لعدد من مواقع البنوك عبر الإنترنت.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 61.31 جنيه للبيع، و61.17 جنيه للشراء. 

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري نحو 61.31 جنيه للبيع، و61.08 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو 61.30 جنيه للبيع، و61.08 جنيه للشراء. 

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك القاهرة نحو 61.31 جنيه للبيع، و61.08  جنيه للشراء.

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بقلم أميرة سعد