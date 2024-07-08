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سعر الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 8-7-2024

كتب:

أميرة سعد
06:53 ص | الإثنين 08 يوليو 2024
الإسترليني

الإسترليني

استقر سعر الجنيه الإسترليني مقابل المصري اليوم الاثنين 8-7-2024 في مختلف البنوك المصرية، خلال بداية التعاملات اليومية، وترصد «الوطن» خلال السطور التالية سعر صرف الجنيه الإسترليني وفقا لعدد من مواقع البنوك عبر الإنترنت.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

 سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري 61.31 جنيه للبيع، و61.17 جنيه للشراء. 

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري 61.31 جنيه للبيع، و61.08 جنيه للشراء.

استقرار سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر 

 ووصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر 61.30 جنيه للبيع، و61.08  جنيه للشراء. 

 وسجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك القاهرة 61.31 جنيه للبيع، و61.08  جنيه للشراء.

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بقلم أميرة سعد