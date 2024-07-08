سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين 8-7-2024 في البنوك

شهد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 8-7-2024 حالة من الاستقرار في مختلف البنوك المصرية، خلال منتصف التعاملات اليومية، ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، وفقا لعدد من مواقع البنوك عبر الإنترنت.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري حوالي 61.31 جنيه للبيع، و61.17 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري حوالي 61.31 جنيه للبيع، و61.08 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر حوالي 61.30 جنيه للبيع، و61.08 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك القاهرة

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك القاهرة حوالي 61.31 جنيه للبيع، و61.08 جنيه للشراء.