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انعقاد الاجتماع الثاني للجمعية العامة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

كتب:

الوطن
04:04 م | الثلاثاء 09 يوليو 2024
انعقاد الاجتماع الثاني للجمعية العامة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

انعقاد الاجتماع الثاني للجمعية العامة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

انعقد الاجتماع الثاني للجمعية العامة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لإنهاء إجراءات تأسيس التحالف اليوم بمقر التحالف في القاهرة الجديدة، بحضور المؤسسات والجهات أعضاء التحالف الوطني.

وترأس الاجتماع رئيس مجلس الأمناء المهندس خالد عبد العزيز.واعتمدت الجمعية العامة:- النظام الأساسي، اللوائح الداخلية وخارطة طريق استراتيجية عمل التحالف الوطني ٢٠٢٤ ~ .٢٠٣٠.

لتنطلق أنشطة التحالف الوطني بعد إنهاء إجراءات التأسيس بشكلها الجديد لخدمة المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.

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