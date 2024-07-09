انعقاد الاجتماع الثاني للجمعية العامة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

انعقد الاجتماع الثاني للجمعية العامة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لإنهاء إجراءات تأسيس التحالف اليوم بمقر التحالف في القاهرة الجديدة، بحضور المؤسسات والجهات أعضاء التحالف الوطني.

وترأس الاجتماع رئيس مجلس الأمناء المهندس خالد عبد العزيز.واعتمدت الجمعية العامة:- النظام الأساسي، اللوائح الداخلية وخارطة طريق استراتيجية عمل التحالف الوطني ٢٠٢٤ ~ .٢٠٣٠.

لتنطلق أنشطة التحالف الوطني بعد إنهاء إجراءات التأسيس بشكلها الجديد لخدمة المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.