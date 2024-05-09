انتخاب أحمد أبو هشيمة عضوا بمجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

انتخبت ظهر الأربعاء، الجمعية العمومية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي النائب أحمد أبو هشيمة مؤسس مؤسسة أبو هشيمة الخير، عضوا بمجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والذي يضم 21 عضوا من كبرى المؤسسات الممثلة داخل التحالف.

ومن جانبه عبر النائب أحمد أبو هشيمة، مؤسس أبو هشيمة الخير عن امتنانه لثقة أعضاء الجمعية العمومية للتحالف فيه لتمثيلهم في مجلس أمناء التحالف، مشيرا إلى أن التحالف الوطني حقق خلال الفترة الماضية العديد من الإنجازات، جسدتها فعاليات ومبادرات خففت كثيرا عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.

وأكد أبو هشيمة أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الفعاليات والمبادرات التي تستهدف مواصلة برامج التنمية المستدامة وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، ووضعهم على طريق التمكين الاقتصادي، لتحويلهم من أسر مستهلكة إلى أسر منتجة.