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الجمعية العامة للتحالف الوطني تعتمد اللوائح الداخلية واستراتيجية عمل 2024-2030

كتب:

يسرا البسيوني
04:12 م | الثلاثاء 09 يوليو 2024
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

عقدت الجمعية العامة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اجتماعها الثاني، لإنهاء إجراءات تأسيس التحالف، اليوم بمقر التحالف في القاهرة الجديدة، بحضور المؤسسات والجهات أعضاء التحالف الوطني.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الأمناء المهندس خالد عبد العزيز، واعتمدت الجمعية العامة النظام الأساسي، اللوائح الداخلية واستراتيجية عمل التحالف الوطني 2024-2030، إيذانا بانطلاق أنشطة التحالف الوطني بعد إنهاء اجراءات التأسيس بالشكل الجديد لخدمة المواطنين في كل أنحاء الجمهورية.

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