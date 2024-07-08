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التحالف الوطني يساهم في تجهيز العرائس بالجيزة.. أجهزة كهربائية ومساعدات مادية

كتب:

يسرا البسيوني
05:53 م | الإثنين 08 يوليو 2024
جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية

ساهم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في تجهيز عدد من العرائس بالأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والمبالغ المالية، لافتا إلى فرحة المستفيدين، خلال حفل مؤسسة أبو العينين للعمل الثقافي والاجتماعي التابعة للتحالف.

توفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية

ولفت التحالف الوطني، إلى أن هذه المساهمة تأتي امتدادا لرعاية المؤسسة للأسر الأكثر استحقاقا من الأيتام والمطلقات والمعيلات من قاعدة البيانات الخاصة بها التي تتضمن حوالي 120 ألف أسرة مُستحقة.

تقديم المساعدات لهذه الأسر في المناسبات والأعياد

وأشار التحالف إلى صرف كارت الخير لهم، بالإضافة إلى تقديم المساعدات لهذه الأسر في المناسبات والأعياد وتقديم الوجبات الساخنة والجافة ووجبات خاصة للمرضي في المستشفيات، كما تم صرف لهم معاشات خاصة ومساعدات للطلبة الوافدين.

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