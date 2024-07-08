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التحالف الوطني ينظم احتفالية لتكريم الأطفال الفائزين في مسابقة الأحاديث النبوية

كتب:

يسرا البسيوني
05:24 م | الإثنين 08 يوليو 2024
جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من خلال مؤسسة مجاهد نصار بأمانة محافظة القليوبية، احتفالية كبرى بمناسبة حلول العام الهجري الجديد لتكريم الأطفال الفائزين في مسابقة الأحاديث النبوية والرسم.

وأشار التحالف الوطني إلى أن الاحتفالية جاءت تحت شعار «يلا نحييها»، بحضور قيادات الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

وأكد التحالف أن الاحتفالية تهدف إلى تكريم الأطفال الفائزين في مسابقة الأحاديث النبوية والرسم، والتي نظمتها المؤسسة إيمانًا منها بأهمية غرس القيم الدينية في نفوس النشء وتعزيز مواهبهم الإبداعية.

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