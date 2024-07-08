التحالف الوطني يفتتح معرضا لبيع السلع المخفضة في الغربية

افتتحت أمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في الغربية، معرضا لبيع السلع الغذائية بتخفيضات هائلة تصل إلى 50% على جميع السلع.

وأكد التحالف الوطني، أنّ ذلك يأتي في إطار سعيه المستمر للتخفيف من الأعباء على المواطنين ودعمهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأشار التحالف إلى أنّ المعرض شهد إقبالا كبيرا من المواطنين منذ اليوم الأول لافتتاحه، حيث استفاد منه أكثر من 500 فرد من 112 أسرة من منطقة سبرباي وقحافة ومركز طنطا.

تأتي المبادرة في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي لدعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.