عضو الحوار الوطني: بيان مدبولي أمام النواب يعكس وجود دولة مؤسسات حقيقية

ثمنت الدكتورة ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، بيان الحكومة الجديدة الذي استعرضه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، مؤكدة أنه يعكس وجود دولة مؤسسات حقيقية، حيث إجراءات دستورية صارمة جرى تتبعها في تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة جديدة، ثم عرض بيانها على النواب وانتظار حصولهم على ثقة ممثلين الشعب، في ظل حضور كامل لكل أفراد التشكيل الوزاري في صورة مضيئة عن الدولة المصرية.

رؤية مصر 2030

وأشارت مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، في تصريح لـ«الوطن»، إلى مجموعة من النقاط المتعلقة بأبرز ما جاء في بيان الحكومة، الذي أشار بشكل مباشر إلى رؤية مصر 2030 التي تحكم السياسات المنتظرة والمرتقبة من تلك الحكومة، حيث تقوم تلك الرؤية بشكل كبير على توصيات الحوار الوطني وفق ما صرح مدبولي لنواب الشعب.

وأضافت أن ما ظهر جليا هو أننا أمام حكومة تحديات، تدرك أنها لم تأت في نزهة، إنما لمواجهة ملفات اقتصادية ومجتمعية، وأخرى متعلقة بالأمن القومي في توقيت دقيق وحساس.

انقطاع التيار الكهربائي

وأكدت الشبراوي، أن الشفافية والصراحة كانت ضمن أبرز السمات التي ميزت حديث رئيس مجلس الوزراء الذي تحدث صراحة عن حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي والخطط المنتظرة للنهوض بقطاعات حيوية كالتعليم والصحة، وضرورة زيادة معدلات النمو ورفع الاعباء المعيشية عن المواطنين.

ولفتت إلى أن الإشارة إلى صمود الشعب المصري وتحمله لصعوبات الفترة الماضية أمر يستحق الإشادة، ونحن في حالة ترقب لمرحلة دخول التعهدات الحكومية إلى حيز التنفيذ، سعيا لإفادة الوطن والمواطن.