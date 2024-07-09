ناقد فني: عبدالمنعم مدبولي انطلق من المسرح والإذاعة ببرنامج «ساعة لقلبك»

قال الناقد الفني أحمد سعد الدين، إن بداية وانطلاق الفنان عبد المنعم مدبولي كانت عن طريق المسرح والإذاعة ببرنامج «ساعة لقلبك»، مشيرا إلى أن «مدبولي» كان يحب الكوميديا، لذلك كان برنامجه أفضل برامج الكوميديا الإذاعية في منتصف الخمسينيات، إذ حقق نجاحا كبيرا للغاية فيه.

دور مسرح التليفزيون في حياة «مدبولي»

وأضاف «سعد الدين»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن مسرح التليفزيون أحدث نقلة في مشوار وحياة عبدالمنعم مدبولي سواء كممثل أو مخرج مسرحي، موضحا أن عبدالمنعم مدبولي كان فنان شامل، إذ عمل في المسرح والتليفزيون والإذاعة.

أبرز أعماله المسرحية

وتابع أن «مدبولي» قدم بعض الاسكتشات نظرا لطبيعة صوته الرائعة، مشيرا إلى أنه قدم واحدة من أعظم وأقرب المسرحيات بالنسبة للجمهور وهي «ريا وسكينة» في أوائل الثمانيات، إذ إنه كان رومانة الميزان بين القمتين الفنانة شادية وسهير البابلي.