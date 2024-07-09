رئيس الوزراء: حوار مفتوح مع المواطنين لحل كل الأزمات

أكد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه سيكون هناك حوار مفتوح مع المواطنين باستمرار للوصول إلى المشكلات وحلها أولا بأول، وتوقع الأزمات الجديدة في ظل ظروف عالمية متغيرة.

حضور جلسات مجلس النواب

وأشار إلى الحرص الكامل على الالتزام بحضورالجلسات العامة وحضور الجلسات النوعية بمجلس النواب من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة على أن يكون هناك تواصل بغرفة سواء مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أيضا :«لازم الوزراء يكونوا متواجدين لكي يكون التواصل موجود دائما وسيكون هناك متابعة التزام الوزاراء في الشأن».

أضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع لمجلس الوزراء في تشكيلته الجديدة نقلته قناة إكسترا نيوز، اليوم الثلاثاء، على ضرورة التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة وكل وزير يكون لديه فريق محترف لتحضير الملف الإعلامي وإيصال الرسائل المهمة لكل المواطنين واستباق لكل الأحداث».

شرح أبعاد القرار للمواطنين

أضاف:« لما نشرح للمواطن المشاكل والتحديات ونوصل له إحنا كدولة بناخد خطوات لحلها، سيتفهم معانا إن هناك ضرورة على حلها، بدل ما ما يتفاجئ بموقف بالموقف الجديد وإحنا ناخد رد فعل».