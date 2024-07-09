مدبولي: مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات لن يكون على حساب المواطن البسيط

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ ملف الصحة مهم جدا، وتهتم الدولة بإسراع الخطى بصورة كبيرة جدا في وضع منظومة التأمين الصحي الشامل على الأرض وتنفيذها.

أضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع لمجلس الوزراء بتشكيله الجديد، ونقلته قناة «إكسترا نيوز»، اليوم: «نفذنا المنظومة في عدد من المحافظات، وتحدثت اليوم مع نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان عن الإعلان في أسرع وقت عن مجموعة جديدة من المحافظات ليبدأ تفعيل المنظومة فيها».

وتابع رئيس الوزراء: «بالنسبة إلى قانون التزام المرافق العامة بالنسبة للمنشآت الصحية، أقول إننا ننفق مئات المليارات على تطوير المنشآت، وننشئ كما هائلا من المستشفيات، وهذا الأمر إشكالية بالنسبة للحكومات بصفة عامة وليس الحكومة المصرية فقط، والمشكلة تكمن في استدامة الإدارة الناجحة لهذه المنشآت بعد الانتهاء منها، فنحن ننشئ مبانٍ ونشتري أجهزة بالعملة الصعبة، ومشكلتنا تكمن في منظومة الإدارة والتشغيل وأن نضمن بعد 4 أو 5 سنوات أن نجد المستشفى مثلما كان عليه في يوم الافتتاح من حيث عدد فريق العمل وكفاءة الخدمة».

وواصل: «الحكومات بصفة عامة ليس من الضروري أن تكون ناجحة في هذا الموضوع، وبالتالي كانت الفكرة في كيفية إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل هذه المنشآت بما يضمن للدولة استدامة الجودة الخاصة بالخدمة في هذه المنشآت إلى ما لا نهاية، وهذا الأمر لن يكون على حساب المواطن البسيط لأن العقود تنص صراحة على أن المواطن الذي كان يحصل على الخدمة دون مقابل أو بمقابل رمزي سيظل يحصل عليها في نفس المستشفى، والعقود تنص على أن يحصل المواطن محدود الدخل على نفس الخدمة التي يحصل المواطن الغني».

وأكد: «نتعاقد مع مشغلين محليين ومستشفيات عالمية لتشغيل هذه المنشآت، بعدما كان الناس يسافرون ويدفعون مئات الآلاف من الدولارات واليورو للعلاج فيها، وبالتالي هنجيبهم في مصر والفقير هيتعالج زي الغني».