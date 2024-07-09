وكيل «تعليم الشرقية»: الأنشطة الصيفية تسهم في اكتشاف الموهوبين

شهد المهندس علي عبد الرؤوف أحمد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، فعاليات مبادرة «من أجل مصر.. معنا نستطيع» بمدرسة ديرب نجم الثانوية الصناعية بنات، بحضور احمد عبد العظيم مدير عام إدارة ديرب نجم وعبد الحافظ رمضان وكيل الإدارة.

«أحمد»: الأنشطة الصيفية لا تنفصل عن العملية التعليمية

وقال وكيل أول وزارة التربية والتعليم، إن الأنشطة التربوية الصيفية جزء لا ينفصل عن العملية التعليمية، والتي تسهم بدورها في اكتشاف الموهوبين من الطلاب، تنفيذا لتعليمات القيادية السياسية وتوجهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برعاية الموهوبين والمتميزين في الأنشطة التربوية، والاهتمام بهم وتنمية ودعم مواهبهم ومهاراتهم، مؤكدًا أهمية الأنشطة ودورها المهم والفعال في صقل شخصية الطالب.

تنمية مواهب الطلاب الفنية والإبداعية

وأشار «أحمد» إلى حرص مديرية التربية والتعليم على تنمية مواهب الطلاب الفنية والإبداعية وإذكاء روح المنافسة فيما بينهم، إلى جانب دعم الأخلاق والقيم التربوية وإبراز القدرة على العمل التعاوني والتخطيط والمشاركة وحسن التصرف وتحمل المسئولية والثقة بالنفس مع التأكيد على روح الولاء والانتماء لدى الطلاب.

وأشاد وكيل الوزارة بوجود مجلس الأمناء والاباء والمعلمين كداعم للعملية التعليمية، مؤكدا ضرورة تفعيل دور مجالس الآباء والأمناء على مستوى المحافظة في حل المشكلات التي تواجه العملية التعليمية، والاستفادة من دور المشاركة المجتمعية والمجتمع المدني في تحسين البنية التعليمية داخل المدارس بمختلف الإدارات التعليمية.