مدبولي: الحكومة تتعامل مع مستجدات وتأثيرات الحرب على غزة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحرب على غزة أثرت سلبيًا على جميع دول منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي بات التعامل مع المستجدات المتغيرة، مهمة ضرورية ومستمرة من الحكومة المصرية.

أضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع لمجلس الوزراء في تشكيلته الجديدة نقلته قناة اكسترا نيوز، اليوم الثلاثاء، أنه لم يدر أي أحد يتخيل التداعيات السلبية على المنطقة: «الحكومة عليها وضع سيناريوهات عديدة للتعامل مع أي أزمة ماذا لو حدث تصعيد أكبر في المنطقة، والحرب استمرت، وتدخلت فيها دول أخرى بالمنطقة، التجربة علمتنا في فترة العامين الماضيين، أن نفترض حاجات ممكن تحصل لنتعامل معها».