المفوض العام لـ«أونروا»: أطفال فلسطين دفعوا ثمن الحرب الإسرائيلية على غزة

قال فيليب لازريني، المفوض العام لـ«أونروا»، إن 350 ألف فلسطيني يقيمون على نواصي الطرق في غزة، بسبب أوامر الإخلاء الإسرائيلية، والأطفال دفعوا ثمنا باهظا جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأردني، أن 197 شخصا من موظفينا قتلوا في غزة وأكثر من نصف المدارس والمرافق الصحية دمرها الاحتلال الإسرائيلي، والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية ستكون هدفا للاحتلال الإسرائيلي الفترة المقبلة إن لم يتوقف الهجوم على الوكالة.