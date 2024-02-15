هجوم جديد على ابن نتنياهو.. يعيش حياة البذخ في أمريكا متجاهلا الحرب

انتشرت خلال الفترة الأخيرة صور عبر منصات التواصل الاجتماعي لابن رئيس الوزراء الإسرائيلي «نتنياهو» الأكبر، وهو يقضي وقتًا ممتعًا رفقة أصدقائه في إحدى الشقق الفاخرة، تزامنًا مع الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، التي استشهد بسببها الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، وهو ما تسبب في تعرض ابن نتنياهو لانتقادات لاذعة من المجتمع المحلي والدولي، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة ديلي ميل.

معلومات عن نجل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي

- يبلغ يائير نتانياهو، من العمر 32 عامًا، وهو الابن الأكبر لرئيس وزراء دولة الاحتلال.

- أطلق على نفسه سابقًا لقب «أمير إسرائيل»، وهو مؤهل للخدمة في الاحتياط بجيش الاحتلال حتى يبلغ الأربعين من عمره.

- في الوقت الذي خرج فيه أكثر من 360 ألف جندي للحرب، كان «يائير»، يجلس في شرفة منزله في شاطئ هالاندال الراقي، شمال ميامي بالولايات المتحدة.

- تتعدى تكاليف الإقامة والطعام للحرس الشخصي لـ«يانير» مبلغ المليون شيكل، بالإضافة إلى سيارة وسائق خاصة به، إلى جانب أجرة حارس أمن محلي، لكنه لا يغطي تكلفة سفر الحراس من إسرائيل إلى ميامي والعودة لاحقًا إلى البلاد.

- شن عدد كبير من الإسرائيليين حملة انتقادية لـ«يانير»، كونه يمثل شخصية عامة بارزة، مشيرين إلى أنه أمر محرج ومخيب للآمال، ولا يناسب الأخلاق العامة.

- يقضي نجل «نتنياهو» يومه في تصفح وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر الصور المؤيدة لوالده، ومهاجمة المعارضين السياسيين له.