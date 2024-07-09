تفاصيل إنشاء 480 وحدة سكنية بمنطقة العجيزي في طنطا

تفقد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، مشروع إنشاء عمارات الإسكان الاجتماعي بمنطقة العجيزي بطنطا، والذي يوفر سكناً حضارياً بأسعار مناسبة للمواطنين وخاصةً محدودي الدخل.

يأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية الجاري تنفيذها من خلال الهيئة الهندسية، حيث تم الانتهاء من بناء 6 عمارات تحتوي على 480 وحدة سكنية على مساحة 2.3 فدان، وتتكون كل عمارة منها من (دور أرضي و9 أدوار علوية)، وتضم منفذين بيع ومسجد.

أعمال الرصف

كما تابع «الجندي» أعمال رصف وتطوير الشوارع المحيطة بعمارات الأوقاف بالعجيزي، حيث يتم وضع طبقة الاسفلت الرابطة بشارع سكة الوسط وربطة بشارع سكة تلا بطول 450 متر، وشارع المنحر من شارع محمد شلبي حتى نهاية المساكن بطول 200 متر بحي اول طنطا.

واكد الجندي أن منطقة العجيزى شهدت أعمال تطوير مكثفة من خلال إنشاء عمارات الإسكان الاجتماعي في الجهة المقابلة لعمارات الأوقاف إلى جانب تطوير المنطقة ورفع كفاءة البنية التحتية، من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وطلاء واجهات 36 عمارة يقطنها حوالي 800 أسرة، ليكتمل بتطوير ورصف منطقة عمارات الأوقاف تطوير المنطقة بأكملها وتحسين الصورة البصرية وإضفاء مظهر حضاري وجمالي للمنطقة.

النهوض بالخدمات

وأوضح الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ ان منطقة العجيزي كانت من المناطق العشوائية وكافة الخدمات فيها متهالكة، ومع بناء الجمهورية الجديدة تم إعطاء أولوية للنهوض بالخدمات بتلك المنطقة.

وأشار المحافظ أنه سيواصل جولاته الميدانية، لمتابعة مواقع العمل التي تشهد تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية، وذلك للتعرف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ، ودفع عجلة العمل بها لسرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمة الفعلية، لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.