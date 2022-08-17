مصرع شاب ألقى بنفسه من الطابق السادس في عمارات «العجيزي» بطنطا

أقدم شاب في العقد الثالث من العمر على التخلص من حياته، بإلقاء نفسه من الطابق السادس في مساكن الأوقاف، بمنطقة «العجيزي»، التابعة لمدينة طنطا، بمحافظة الغربية، وذلك في ظروف غامضة، حيث تم إخطار الأجهزة المعنية للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

حررت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة أول طنطا، محضراً بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها، وبيان وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

إخطار أمني بمصرع شاب سقط من الطابق السادس

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بورود بلاغ من الأهالي بقيام شاب بإلقاء نفسة من الطابق السادس بإحدى العمارات السكنية، بمساكن الأوقاف في منطقة «العجيزي»، بدائرة القسم.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة أول طنطا، إلى مكان الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، قيام شاب في العقد الثالث من العمر، بإلقاء نفسه من الطابق السادس بإحدى العمارات في منطقة العجيزي، مما أسفر عن وفاته في الحال، متأثراً بإصابته بنزيف داخلي في المخ، وكسر بالجمجمة.

التحفظ على الجثة بمشرحة جامعة طنطا

تم استدعاء سيارة إسعاف، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وتبين أن الشاب يعاني من اضطراب نفسي، كما تبين عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، بعد ورود تقرير الصفة التشريحية.

وتؤكد «الوطن» على أهمية الحفاظ على الأرواح، وعدم اللجوء إلى قتل النفس، وهناك أكثر من جهة لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في إزهاق النفس، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، على رقمي 08008880700، و0220816831، على مدار 24 ساعة، كما يقدم المجلس القومي للصحة النفسية خدمة تلقي الاستفسارات وتقديم الدعم النفسي على رقم 0220818102.