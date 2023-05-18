رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

عمارات العجيزي «أسمرات طنطا».. 480 شقة تستعد لاستقبال الأهالي

كتب:

شريف سليمان
10:33 ص | الخميس 18 مايو 2023
رئيس حي أول طنطا

رئيس حي أول طنطا

تحدث ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا، عن عمارات العجيزي، موضحًا أنها مساكن بديلة على غرار مشروع الأسمرات، حيث تنتهج الدولة المصرية النهجَ ذاتَه في كل المحافظات بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ومحافظ الغربية.

المشروع على وشك التسليم

وأضاف «النجار» خلال حواره مع الإعلامي محمد الشاذلي، مقدم برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ هذا المشروع على وشك التسليم وتم الانتهاء منه تقريبا وهو عبارة عن 9 عمارات كاملة بـ10 أدوار في كل عقار، وبواقع 480 شقة، بالإضافة إلى وجود 2 مول تجاري بـ32 محل.

وتابع رئيس حي أول طنطا، أن مشروعات عمارات العجيزي بها مسجد، وهي منطقة متكاملة وجودة الإسكان كبيرة جدا، حيث يتم نقل الناس إلى مكان أفضل ومستوى معيشة أفضل.

مشروع تطوير عواصم المدن

ومن جهته، قال الإعلامي محمد الشاذلي: «هذه العمارات تأتي في إطار مشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات واستغلال كل المساحات غير المستغلة في أي محافظة لإنشاء عمارات سكنية، ومن المعروف أن الغربية محافظة زراعية ليس بها ظهير صحراوي وليس بها مساحات من الأراضي للتوسع، ولاستيعاب هذه الزيادة السكانية تم اختيار مكان غير مستغل في منطقة العجيزي بعد محطة القطارات وتم إنشاء  9عمارات».

اقرأ المزيد:

«الطب النفسي» بجامعة طنطا يحصد الميدالية الماسية من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية

ابنة أخت الشيخ النقشبندي عبر قناة الناس: رفض الانتقال لمكان بعيد عن طنطا

«السكة الحديد» تعلن تشغيل خدمات جديدة على خط «الإسكندرية - طنطا»

تقديم الرعاية الطبية لـ2042 حالة بقافلتين لجامعة طنطا بالمحلة وقطور

إصابة شخصين في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق «طنطا- المحلة» بالغربية

وظائف شاغرة بكلية الفنون التطبيقية بجامعة طنطا.. إليك الشروط والمستندات المطلوبة
بقلم شريف سليمان