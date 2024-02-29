كيف تحولت عمارات العجيزي بطنطا من منطقة عشوائية إلى موقع حضاري؟

جهود مستمرة على مدار الساعة تبذلها الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية للانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لعمارات أوقاف العجيزي بحي أول طنطا، والبالغ عددها 36 عمارة سكنية بواقع 800 شقة سكنية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير سكن ملائم للمواطنين.

المتابعة المستمرة من قبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، لأعمال التطوير داخل منطقة العجيزي تأتي في إطار ما توليه الدولة المصرية من اهتمام بتوفير حياة كريمة وادمية إلى الإنسان وتطوير العشوائيات.

شقق سكنية متميزة

وأكد محافظ الغربية أن مشروع إنشاء عمارات الأوقاف الإسكان الاجتماعي في منطقة العجيزي بطنطا سيوفر سكنًا حضاريًا بأسعار مناسبة للمواطنين، وخاصةً محدودي الدخل، وذلك في إطار المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية الذي يُنفذه الهيئة الهندسية. وأشار إلى أنه تم الانتهاء من بناء 6 عمارات تحتوي على 480 وحدة سكنية على مساحة 2.3 فدان، حيث تتكون كل عمارة من دور أرضي و9 أدوار علوية، وتضم منافذ بيع ومسجدًا، بنسبة انجاز تصل إلى 99%.

وأشار إلى منطقة العجيزي كانت من المناطق العشوائية وكافة الخدمات فيها متهالكة، ومع بناء الجمهورية الجديدة تم إعطاء أولوية للنهوض بالخدمات بتلك المنطقة وتطوير عمارات الاوقاف بها، حيث تم بناء 6 عمارات جديدة توفر للإسكان الإجتماعي وهي سكن بديل العشوائيات، حيث بها 480 شقة سكنية، متميزة و مساحتها 90 مترًا.

وأوضح محافظ الغربية أن أعمال التطوير تشمل أيضًا تطوير 36 عمارة سكنية، يقطن فيها 800 أسرة، حيث يُجرى حاليا تركيب الانترك لوك ورصف الشوارع ورفع كفاءة البنية التحتية ودهان واجهات العمارات، والعمل على تحقيق منظر جمالي وحضاري بالمنطقة، بهدف تطويرها بشكل كامل.

بناء الجمهورية الجديدة

وأشار «رحمي» إلى أن المحافظة حريصة على استكمال تطوير كافة المناطق العشوائية، وذلك في إطار رفع كافة الخدمات والبنية التحتية للمواطنين في تلك المناطق، وتوفير سكن ملائم لهم في ظل بناء الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.