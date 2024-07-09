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النائب نادر الخبيري: برنامج الحكومة اتسم بالمصارحة.. ووضع حلولا قابلة للتنفيذ

كتب:

حبيبة فرج
08:01 م | الثلاثاء 09 يوليو 2024
رئيس الوزراء

رئيس الوزراء

أشاد النائب نادر الخبيري عضو مجلس النواب، ببيان الحكومة أمس الاثنين أمام البرلمان، مؤكدًا أنه اتسم بالشفافية والمصارحة، وننتظر تنفيذ برنامج الحكومة خلال الفترة المقبلة لجني ثمار البرنامج.

بيان الحكومة الجديدة 

وأَضاف «الخبيري» في بيان، أن برنامج الحكومة الجديدة اتسم بالمصارحة، إذ ألقت الحكومة الضوء على جميع المشكلات والملفات العالقة والحلول بتوقيتات زمنية وفقا للموارد المتاحة، وفي حقيقة الأمر هذه سياسة تعكس عن وجود دولة مؤسسات لا تتغير بتغير الأشخاص، لافتا إلى أن الحكومة وضعت خطة قوية لحل أزمة الطاقة في مصر.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الحكومة الجديدة وضعت رؤية بعيدة المدى لعدم تكرار أزمة الطاقة مرة أخرى في المستقبل، وخطة الدولة من أجل زيادة الاستثمارات الأجنبية من الخارج خلال الفترة المقبلة، وخطوات تمكين القطاع الخاص ودعم ومساندة رجال الصناعة لدفع عجلة الإنتاج، وذلك من خلال مزيد من التعاون والشراكات بين الدولة ورجال القطاع الخاص.

رؤية مصر 2030 في برنامج الحكومة 

وأكد الخبيري، أن برنامج عمل الحكومة اعتمد بشكل رئيسي على مستهدفات رؤية مصر 2030، وتوصيات جلسات الحوار الوطني، ومختلف الاستراتيجيات الوطنية، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، إذ تسعى من خلال هذا البرنامج إلى تحسين واقع حياة المواطن بجميع جوانبها، والانتقال إلى مرحلة جديدة من التطوير المستدام الذي يضع وطننا في المكانة التي تليق به.

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بقلم حبيبة فرج