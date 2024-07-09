برلماني: بيان الحكومة أمام «النواب» خارطة طريق للجمهورية الجديدة

أكد النائب محمود البرعي عضو مجلس النواب، إن بيان الحكومة ركز على مجموعة من المحاور الهامة، منها محور العدالة الاجتماعية وتأمين احتياجات الشعب من الطاقة وإعداد شبكة للحماية الاجتماعية، وهو يعد بمثابة خارجة طريق للجمهورية الجديدة.

ثوابت البرنامج الحكومي

وأضاف «البرعي»، إن برنامج الحكومة الذي تم عرضه على مجلس النواب لا بد من تنفيذه بالكامل، وليس أمام الحكومة طريق غير النجاح نظرا للظروف التي مرت على الشعب المصري، مؤكدا أن البرنامج يتضمن العديد من البرامج الفرعية التي تتعلق بمحور العدالة الاجتماعية وشبكة الحماية الاجتماعية، وهي الحماية الحقيقية التي نرتضيها للمواطن المصري في كل مكان على أرض مصر، في الريف أو في الحضر، في الصعيد أو الوجه البحري.

كما أشار إلى أن الثوابت التي يلتزم بها برنامج الحكومة تتضمن رؤية مصر 2030 ومستهدفات خطة التنمية المستدامة، والاستحقاقات الدستورية، التي تخصص نسبة محددة للإنفاق على برامج التعليم والبحث العلمي والصحة، وتكليفات رئيس الجمهورية للحكومة، والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي بدأناه وسنستكمل تنفيذه، فضلاً عن المطالب الجماهيرية ذات الأولوية.

احتياجات الشعب المصري

وطالب عضو مجلس النواب بتأمين احتياجات الشعب المصري من أمن الطاقة، والذي يشمل توفير وتأمين التغذية الكهربائية لكافة طالبيها بجودة عالية وبسعر منافس، مطالبا بتعدد وتنويع مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، وتطوير استخدامات الطاقة المتجددة للحفاظ على البيئة، والتوسع في استخدام العدادات مسبوقة الدفع والعدادات الذكية.

كما يشمل أمن الطاقة أيضا تنمية الثروة البترولية والمعدنية، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل في جميع أنحاء الجمهورية، وضمان إمدادات الغاز الطبيعي إلى قطاعات الاستهلاك المختلفة، وبدء عمليات البحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط، وتعظيم الاستفادة من الغاز الذي يزيد عن احتياجات السوق المحلي، من خلال إقامة مشروعات قيمة مضافة مثل مشروعات البتروكيماويات.