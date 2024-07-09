انطلاق حفل جوائز الصحافة المصرية برعاية المتحدة وحضور عدد من الوزراء

انطلقت مساء اليوم، فعاليات حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية، الذي تنظمه نقابة الصحفيين تحت رعاية مجلس الوزراء، والشركة المتحدة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة.

وقال خالد البلشي نقيب الصحفيين خلال كلمته في حفل توزيع جوائز الصحافة: «نحتفل اليوم بمرور 40 عاما على جوائز الصحافة المصرية»، لافتًا إلى رفع قيمة الجوائز العامة هذا العام من 15 ألف جنيه لـ30 ألف جنيه كحد أدنى، مؤكدا أنه حصل على وعد من الشركة المتحدة برفع قيمة الجوائز العامة إلى 50 الف جنيه بدلا من 30 ألف جنيه.

وأشار إلى أن المتحدة لم تتردد في التدخل لإنقاذ حياة إحدى الزميلات، وتكفلت بقيمة علاجها بالتعاون مع النقابة والتي وصلت لنحو مليوني جنيه.

الشركة المتحدة

وتوجه «البلشي» بالشكر للشركة المتحدة على موافقتها رعاية حفل جوائز الصحافة المصرية ماديا ومعنويا، موجها التحية لرعاية الشركة للحفل ودعمها لزميلة كادت أن تفارق الحياة من أعضاء الجمعية العمومية، حتى وصلت تكلفة رعاية الحفل ومساعدة الزميلة لأكثر من مليوني جنيه.

وأوضح البلشي أن فلسطين كانت حاضرة في كل عقب وقلب مجلس الأمناء في مختلف مراحل الجائزة وصولا لترشيح وائل الدحددوح لجائزة حرية الصحافة لهذا العام، تقديرا لتضحياته، لافتا إلى تبرع «الدحدوح» بقيمة الجائزة لعلاج الصحفيين الفلسطينيين المقيمين في مصر.

وشهد الحفل حضورا بارزا من عدد من الشخصيات منهم المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، والدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، وجلال عارف نقيب الصحفيين الأسبق، وناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين.