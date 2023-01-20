«اليوم السابع» تفوز بجوائز جديدة من نقابة الصحفيين

فازت الشقيقة اليوم السابع بعدة جوائز من نقابة الصحفيين وشهادات تقدير على عدد من الأعمال الصحفية، وحصل عدد من المحررين بها على الجوائز.

ومنحت لجنة تحكيم جائزة التحقيق الصحفي شهادة تقدير للزميل أحمد جمال الدين عن موضوع «بيزنس تقارير كورونا.. اليوم السابع تتبع سماسرة بالمستشفيات يبعون تقارير الإصابة بفيرس كورونا وتسعيرة مختلفة لكل حالة».

جائزة مناصفة في الصحافة الثقافية

كما قررت لجنة التحكيم في جائزة الصحافة الثقافية منح الجائزة الثانية مناصفة بين الزميلين وائل السمري عن موضوع «قيامة قاموس مجهول» من جريدة اليوم السابع، والزميل/ صلاح البيلي عن موضوعي: 1– حوار مع الناقد الكبير د.محمد عبدالمطلب 2-حوار مع شوقى حجاب، في جريدة الأهرام.

المركز الأول والثاني وشهادات تقدير في صحافة الفيديو

وحصلت اليوم السابع على الجائزة الأولى في صحافة الفيديو، إذ منحت لجنة التحكيم الجائزة الأولى لعمل مشترك بين كل من الزميلة نهير عبدالنبي - والزميلة خلود رفعت، عن فيديو بعنوان «عائلة فريدة».

كما قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية للزميلة هاجر السيد –عن فيديو بعنوان «من الست للأستاذة.. لوزة محت أميتها ووصلت للماجستير»، ومنحت الزميلة رحمة خليفة شهادة تقدير.

كما قررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير أيضا، للزميلة منة الله حمدي، والزميل صابر سعيد، عن فيديو بعنوان «صبرية تتحدى صعاب التعب بضحكة رضا»

التغطية الخارجية والقصة الإنسانية

كما قررت لجنة التحكيم في مسابقة جائزة محمد عيسى الشرقاوي فى التغطية الخارجية، ومنح الجائزة الثانية للزميل أحمد عرفة، عن موضوع الطريق إلى مستقبل تونس.

وفي جائزة صبري غنيم في القصة الإنسانية حصل الزميل أحمد يعقوب، على شهادة تقدير عن موضوع «7 رسائل من أعلى جبال لبنان»، الذي نٌشر بجريدة اليوم السابع.