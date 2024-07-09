رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فصائل عراقية تعلن استهداف موقع إسرائيلي حيوي بحيفا

كتب:

أحمد العانوسي
08:57 م | الثلاثاء 09 يوليو 2024
حيفا - أرشيفية

حيفا - أرشيفية

أعلنت فصائل عراقية مسلحة استهداف موقع إسرائيلي حيوي بمدينة حيفا، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

اقرأ المزيد:

العراق ولبنان والجزائر.. النجوم العرب يتألقون في حفلات العلمين 2024

موجة طقس حارة تضرب العراق والجزائر بداية من اليوم الخميس.. تقترب من 50 درجة

أبو الغيط: ما حدث في العراق 2003 كان بداية خطط أمريكا لتغيير النظم العربية

خفض مدة تخفيف أحمال الكهرباء في العراق إلى أقل من 10 ساعات يوميا
بقلم أحمد العانوسي