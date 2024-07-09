فصائل عراقية تعلن استهداف موقع إسرائيلي حيوي بحيفا كتب: أحمد العانوسي 08:57 م | الثلاثاء 09 يوليو 2024 حيفا - أرشيفية أعلنت فصائل عراقية مسلحة استهداف موقع إسرائيلي حيوي بمدينة حيفا، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: العراق ولبنان والجزائر.. النجوم العرب يتألقون في حفلات العلمين 2024 موجة طقس حارة تضرب العراق والجزائر بداية من اليوم الخميس.. تقترب من 50 درجة أبو الغيط: ما حدث في العراق 2003 كان بداية خطط أمريكا لتغيير النظم العربية خفض مدة تخفيف أحمال الكهرباء في العراق إلى أقل من 10 ساعات يوميا العراق إسرائيل حيفا الاحتلال بقلم أحمد العانوسي