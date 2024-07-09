العراق ولبنان والجزائر.. النجوم العرب يتألقون في حفلات العلمين 2024

مجموعة كبيرة من الفعاليات يقدمها مهرجان العلمين 2024 في دورته الثانية للجمهور على مدار 50 يوما، تبدأ من 11 يوليو الجاري وتستمر حتى 30 أغسطس المقبل، ومن بين الفعاليات الفنية والترفيهية يقام أكثر من 10 حفلات غنائية لأبرز وأهم نجوم الطرب والغناء في مصر والعالم العربي.

حفلات النجوم العرب في مهرجان العلمين

وفيما يلي قائمة حفلات النجوم العرب في مهرجان العلمين 2024 وموعدها وأبرز التفاصيل:

كاظم الساهر

من أبرز الحفلات المننظرة في مهرجان العلمين 2024، حيث يطل النجم العراقي كاظم الساهر على جمهوره في الأسبوع الثاني من فعاليات المهرجان، خلال حفل يقام يوم 18 يوليو الجاري على مسرح «أرينا»، ومن المقرر أن يفتح باب حجز تذاكر الحفل خلال الأيام المقبلة.

- ديانا حداد

تشارك الفنانة اللبنانية ديانا حداد للمرة الأولى في فعاليات مهرجان العلمين 2024، حيث تقدم حفل يوم 10 أغسطس المقبل، على المسرح الروماني بالمدينة التراثية في العلمين، ومن المقرر أن يقدمها الإعلامي شريف مدكور.

وفتح موقع «تذكرتي» باب حجز التذاكر التي تأتي في فئتين، الأولى VIP بـ800 جنيه، والفئة الثانية 300 جنيه.

سعاد ماسي

للمرة الأولى تتواجد الفنانة الجزائرية سعاد ماسي في مهرجان العلمين، حيث تشارك يوم 16 أغسطس المقبل، في حفل غنائي على مسرح أرينا العلمين، يضم كلا من الفنان حمزة نمرة وفريق مسار إجباري، على أن يتم فتح باب الحفلات خلال الأيام المقبلة.