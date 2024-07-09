عضو «المصرية للاقتصاد السياسي»: مؤتمر رئيس الوزراء كان احترافيا

قال محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن مؤتمر رئيس مجلس الوزراء كان احترافيا، وكشف عن الكثير من الأمور التي تخص مشكلات المواطنين، والخطط المرتبطة بالثلاث أعوام الماضية، كما يتساءل عن المستهدفات الاستراتيجية المتوقعة من الحكومة خلال السنوات الماضية، والمكتسبات التي ستعود على المواطنين في المرحلة الحالية.

ثلاث مستهدفات رئيسية

وأضاف «أنيس» خلال حواره عبر«إكسترا نيوز» أنه من الممكن الخروج بثلاث مستهدفات رئيسية، الأول هو موضوع التضخم بأن يتم استمرار استهداف تخفيض مستوى التضخم إلى النسب الطبيعية للاقتصاد المصري، باعتبار أن معدلات التضخم وصلت إلى 40%، والمستهدف الثاني خفض حجم الدين الخارجي، حتى يقل الخلل في طلب العملات الدولية، والأخير الاستثمار الأجنبي المباشر المستهدف للتصدير.

سد فجوات تمويلية بالاستثمار الأجنبي

وأكمل: «من خلال مستهدف الاستثمار الأجنبي المباشر نستطيع سد الفجوات التمويلية بتدفق الاستثمارات حتى يمكننا الحصول على عائدات مستدامة من خلال الصادرات، خاصة أن مصر تستورد أكثر مما تصدر، وأيضا يجب التركيز على قطاع الطاقة المتجددة والصناعات المترتبة عليها، مثل الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء فهي منتجات تصديرية لا تقوم إلا على الاستثمار الأجنبي المباشر».