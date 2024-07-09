متحدث الحكومة: تقييم دقيق وبصورة دورية لأداء الوزارات المختلفة

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وجه في اجتماع اليوم، بالتفاعل التام والتواصل مع مجلسي النواب والشيخ والحوار الوطني لتنفيذ أي توصيات تصدر من البرلمان والحوار الوطني، مشددًا على أنه أكد أهمية الجولات الميدانية من الوزراء والمحافظين.

وأضاف الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»: «هذا الأمر يأتي في إطار الحرص على العمل المشترك، حيث أعلن رئيس الوزراء إنه سيتم إجراء تقييم دقيق بصورة دورية لأداء الوزارات المختلفة وتنفيذ التكليفات، وفي حالة عدم الرضا سيكون هناك تدخل».

وتابع المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء: «متابعة الأداء ستكون محل متابعة شخصية من رئيس الوزراء»، موضحًا أن حجم التحديات الملقاة على عاتق الحكومة الحالية وفي ظل التطورات والأوضاع الاقتصادية العالمية لا يتحمل أي تكاسل أو عدم تنفيذ الملقاة على عاتق الوزارات المختلفة.

وواصل: «إدراكا من الوزراء بحجم تلك التكليفات، شهدنا خلال الأيام الماضية التزاما تاما من الوزراء بسرعة التحرك، وشهدنا زيارات ميدانية واجتماعات، وسنشهد خلال الفترة المقبلة التزام كل الجهات بالتكليفات».