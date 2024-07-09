الأولوية لتحسين معيشة المواطنين ومواجهة التضخم والديون وعجز الموازنة وتعزيز الأمن القومي.. البرلمان يبدأ مناقشة برنامج الحكومة (ملف خاص)

حالة طوارئ يشهدها مجلس النواب، وتمتد 10 أيام، لدراسة ومناقشة برنامج عمل الحكومة الجديدة، للسنوات الثلاث القادمة، استكمالاً لمسيرة بناء الوطن، وتحقيق تطلعات المواطن، إذ يعتمد البرنامج بشكل رئيسى على مستهدفات رؤية «مصر 2030»، وتوصيات جلسات الحوار الوطنى، والاستراتيجيات الوطنية، والبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، وتسعى الحكومة من خلاله إلى تحسين واقع معيشة المواطن بمختلف أوجهها، والانتقال إلى مرحلة جديدة من التطوير المستدام الذى يضع وطننا فى مكانة تليق به.

«معاً نبنى مستقبلاً مستداماً»، تحت هذا العنوان جاء برنامج الحكومة الذى عرضه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى بيانه أمام مجلس النواب، أمس الأول، ليمثل استراتيجية الدولة لمواجهة التحديات الكبرى فى فترة مليئة بالتحديات، ويأتى على رأسها توفير احتياجات المواطنين وخدماتهم، ومساعدتهم على مواجهة الأعباء وتحسين معيشتهم، بالتوازى مع وضع خطة لمواجهة التضخم وعجز الموازنة وتقليل حجم الديون، وزيادة النمو الاقتصادى، بتسهيل إجراءات الاستثمار ودعم شراكة القطاع الخاص فى قطاع الصناعة، والتوسع فى الرقعة الزراعية، وزيادة حجم الإنتاج لتحقيق الأمن الغذائى، مع التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية، ووضع استراتيجية لتقليل الانبعاثات، وتوفير الغاز الطبيعى لإنهاء أزمة تخفيف أحمال الكهرباء، والاهتمام بمشروعات إنتاج الهيدروجين.

وفى الملف القومى، يأتى تعزيز العلاقات الخارجية والأمن القومى على رأس أولويات الحكومة، عبر حماية الحدود ودعم القدرات العسكرية، وتطوير العلاقات المصرية مع الدول العربية والجوار الجغرافى لخلق توازنات إقليمية. وتمثل الحكومة الجديدة وبرنامج عملها مرحلة جديدة من العمل الوطنى، محددة بإطار ومدى زمنى، تستند فيه إلى نهج تنموى مستدام يُلبى احتياجات الحاضر ومتطلبات المستقبل.. «الوطن» تستعرض فى ملفها التالى أهم التحديات التى تواجهها مختلف الملفات، ورؤية لجان مجلس النواب لبرنامج الحكومة.