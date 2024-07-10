«استبدلها بطعام صحي».. هذه الأطعمة تسبب التهاب المرارة وتكّون الحصوات

المرارة هي عضو صغير يقع تحت الكبد، وتتمثل وظيفتها في تخزين العصارة الصفراوية قبل إطلاقها في الأمعاء الدقيقة للمساعدة على إتمام عملية هضم الطعام.

وتعتبر المرارة عضو حساس لما يتناوله الإنسان من طعام؛ إذ تعمل بعض أنواع الأغذية على حدوث التهاب أو تكون الحصوات، ما يستلزم اتباع نظام غذائي صحي للحفاظ على صحة المرارة، وفق ما ذكره موقع «healthline» الطبي.

وتستعرض السطور التالية قائمة بالأطعمة التي تسبب أضرارا لصحة المرارة، وفق الموقع الطبي، والتي ينبغي تجنبها قدر الإمكان حتى لا نُعرض أنفسنا لتكون الحصوات، وبالتالي الاضطرار إلى إزالة المرارة بعملية جراحية. وتشمل القائمة ما يلي:

الدهون غير الصحية

يؤدي تناول كميات كبيرة من الدهون، خاصة الدهون المشبعة والمتحولة، إلى مشكلات المرارة، إذ وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يستهلكون اللحوم الحمراء والأطعمة المقلية يكونون أكثر عرضة للإصابة بحصوات المرارة، وتوجد الدهون غير الصحية في الأغذية التالية:

المقليات.

منتجات الألبان كاملة الدسم.

المخبوزات والحلويات الجاهزة.

اللحوم الحمراء الدهنية.

اللحوم المصنعة.

الأطعمة السريعة.

صلصات السلطة الجاهزة.

الكربوهيدرات المكررة

الكربوهيدرات هي من النظام الغذائي الأساسي لمعظم الأشخاص، وهي تتكون من نوعين الكربوهيدرات غير المكررة، مثل الشوفان و الحبوب الكاملة وهي مفيدة لصحة الجسم، والنوع الثاني هي الكربوهيدرات المكررة التي تزيد من خطر الإصابة بمشكلات المرارة.

وتشمل الكربوهيدرات المكررة التي يجب تجنبها قدر الإمكان ما يلي:

الدقيق الأبيض.

المخبوزات الجاهزة.

الحلوى والشوكولاتة.

السكريات والمحليات المضافة.

الحبوب المكررة.

وتنصح الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية خلال حديثها لـ«الوطن»، بضرورة الاهتمام بالنظام الغذائي الصحي للحفاظ على صحة المرارة، من خلال تناول كميات كافية من الخضراوات والفواكه والأطعمة البروتينية الخالية من الدهون مثل الدجاج والأسماك، مع ضرورة الاهتمام بتناول الألياف التي تلعب دورًا هامًا في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.