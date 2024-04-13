هل يمكن التعايش مع حصوات المرارة؟.. احذر الالتهاب المتكرر يعرضك للخطر

حصوات المرارة من المشكلات الصحية الشائعة، وهي عبارة عن تكتلات صلبة نتيجة لزيادة نسبة الكوليسترول أو البيليروبين في العصارة الصفراوية أو نتيجة لتركز الصفراء بسبب فشل المرارة في إفراغ محتواها، بحسب ما ذكره موقع healthline، وفي ضوء هذا يتساءل الكثير من المرضى المصابين بحصوات المرارة هل يُمكن التعايش معها؟ ومتى تقتضي الحاجة إجراء عملية إزالة تلك الحصوات؟.

أسباب تكون حصوات المرارة

هناك العديد من العوامل التي تؤدي لحدوث الالتهاب المراري ومن ثم تكون الحصوات بها، وفقًا لما أكده الدكتور محمد إسماعيل، استشاري أمراض الباطنة، منها الضغوط النفسية والعصبية، وتناول المسبكات والأطعمة الدسمة وكذلك شرب المياه الغازية والمشروبات الكحولية، كما يسبب تناول الأطعمة الحارقة والغنية بالأملاح في التهاب المرارة وتكون الحصوات، وبالتالي يحدث ألم حاد بالجانب الأيمن بالبطن أسفل الضلوع ، وعسر هضم شديد يصحبه إسهال متكرر أو إمساك متكرر.

الأعراض السابقة تتطلب فحص الطبيب المعالج بالكشف الإكلينيكي وإجراء سونار البطن وتحاليل معامل الالتهاب والصفراء ووظائف الكبد، بحسب استشاري أمراض الباطنة.

وتعد جميع الحصوات المرارية باختلاف أحجامها خطير وتستوجب استئصال المرارة جراحيًا؛ ولكن الحصوات الصغيرة تُعتبر أكثر خطورة لاحتمالية تسببها في انسداد القنوات المرارية والذي يعد من أخطر مضاعفات الحصوات، كما أن الالتهاب المتكرر للمرارة قد يتسبب في وجود خراج وارتشاح حول المرارة؛ مما قد يدخل المريض في تسمم بالدم.

نصائح للتعايش مع حصوات المرارة

وفي حالة عدم المعاناة من أية ألم أو أعراض جراء تكون حصوات المرارة، يمكنك التعايش معها بحسب تقرير طبي أشار إليه موقع هيلث لاين، إلا أن ذلك يستوجب اتباع عدد من النصائح، منها ما يلي: