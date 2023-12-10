3 طرق لتجنب تكوين الحصوات على المرارة.. احمي نفسك وحافظ على صحتك

حددت وزارة الصحة والسكان مجموعة من التعلميات والإرشادات الهامة لتجنب تكوين الحصوات في المرارة، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة، والبعد عن السلوكيات الخاطئة التي لها أضرار على صحة الجسم.

تعلميات هامة لتجنب تكوين حصوات على المرارة

وجاءت التعلميات والإرشادات كالتالي:-

- تجنب الوجبات التي تحتوي على كمية كبيرة من الدهون.

- تجنب الانخفاض السريع في الوزن في حالة الرغبة في إنقاص الوزن الزائد أو السمنة.

- الحفاظ على الوزن المثالي من خلال تناول الوجبات الصحية وممارسة الرياضة.

حملة 100 يوم صحة والكشف المبكر عن الأمراض

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى حملة «100 يوم صحة» والتي تعمل على الكشف المبكر عن الأمراض، ما ساهم في رفع معدلات الشفاء بنسب تصل إلى أكثر من 90%، لافتة إلى أن الكشف داخل حملة 100 يوم صحة بالمجان ولا يتحمل المواطن أي أعباء مالية.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، في حال الرغبة في معرفة الوحدة الصحية التي تعمل بها حملة 100 يوم صحة، يمكن الاتصال بالوزارة من خلال الخط الساخن 105 للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة، وسيتم الرد بشكل عاجل من مصادرها الرسمية وتوجيهم إلى أقرب وحدة صحية.