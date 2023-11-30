هيئة الدواء تحذر من أعراض حصوات المرارة.. 3 نصائح للوقاية

حذرت هيئة الدواء المصرية المواطنين من الألم الحاد في الجزء العلوي الأيمن أو الأوسط من البطن، والذي قد يكون علامة على الإصابة بحصوات المرارة، قائلة في بيان لها: «لو حسيت بألم حاد في الجزء العلوي الأيمن أو الأوسط من البطن، غالبا بيكون السبب حصوات في المرارة ولكن في طرق كتير ممكن تتجنب بيها تكون الحصوات».

نصائح للوقاية من تكوين الحصوات

وقدمت هيئة الدواء مجموعة من الإرشادات المهمة لتجنب تكوين الحصوات، جاءت على النحو التالي:

- تجنب الوجبات التي تحتوي على كمية كبيرة من الدهون.

- تجنب الانخفاض السريع في الوزن حالة الرغبة في إنقاص الوزن الزائد أو السمنة.

- الحفاظ على الوزن المثالي من خلال تناول الوجبات الصحية وممارسة الرياضة.

دورة تدريبية عن اشتراطات التخزين والتوزيع

وأعلنت هيئة الدواء فتح باب التسجيل في دورة تدريبية عن اشتراطات التخزين والتوزيع الجيد المطبقة على الشركات المستوردة للمستلزمات الطبية.

وتهدف الدورة التدريبية إلى تقديم شرح لمفهوم المستلزم الطبي وتصنيفه وأهم الإجراءات المعمول بها بوحدة التفتيش على المستلزمات الطبية المستوردة وأهم الاشتراطات الواجب إتباعها في حالة استيراد مستلزمات طبية.من المقرر بدء انعقاد الدورة التدريبية الموافق 11 ديسمبر ولمدة يومين متتالين بمقر هيئة الدواء المصرية بـالمنصورية وعبر إحدى المنصات الإلكترونية.