صحفية فرنسية: توقعات بتغيير اسم مرشح الديمقراطيين بالانتخابات الأمريكية الاثنين المقبل

أكدت الصحفية الفرنسية كاترين دريان، أن هناك إمكانية أن يحدث تغيير يوم الاثنين بمسار الانتخابات الأمريكية وتغيير لمرشح الديمقراطي الرئيس الأمريكي جو بايدن، موضحة أن بايدن متمسك بترشحه في الانتخابات الأمريكية، ولكن ليس هناك أمل أن يربح الانتخابات.

تخوف بين الديمقراطيين من ترشح بايدن

وشددت دريان، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء DMC»، عبر شاشة «DMC»، على التخوف بين الديمقراطيين على ترشح اسم بايدن في الانتخابات، وبايدن لن يستقيل بنفسه وهناك من سيتدخل لهذا الأمر بوجود مرشح آخر بديل لبايدن في الانتخابات الأمريكية، ومن الاسماء المتداولة حاكم كاليفورنيا ولكن الحالة في الولاية اقتصاديًا غير جيدة وهذا ضده في الترشح.

انتهاء فترة ترشح بايدن

وتابعت: «هناك إمكانيات أن يتم ترشيح شخص من الديمقراطيين ولا بد أن يكون الاختيار بطريقة مفتوحة وليس خفية»، موضحة أن هناك تقارير في الصحف الأمريكية بأن بايدن انتهت فكرة ترشحه في الانتخابات، مؤكدة أنه مهما كان اسم رئيس أمريكا الجديد لن يكون هناك أي تغيير في السياسات، مشيرة إلى أن السياسة الخارجية الأمريكية وبما يخص الحرب في قطاع غزة لن تتغير مع تغير الرئيس في أمريكا والسياسة واحدة.