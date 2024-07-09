أسامة كمال يطالب الحكومة بتوفير الدواء بسعر «معقول»: مهمة ليست سهلة

قال الإعلامي أسامة كمال، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد العمل مع المجموعة الاقتصادية على عدد من الملفات، منها ضبط الأسعار وخفض التضخم وزيادة الاستثمار، موضحًا أن وزير الشؤون القانونية والنيابية المستشار محمود فوزي هو الذي سينسق مع الوزراء والحوار الوطني، وسيكون هناك اجتماع دوري للجنة بحضور «مدبولي».

مهمة الحكومة خلال الفترة المقبلة

وشدد «كمال»، مقدم برنامج «مساء dmc»، المُذاع عبر شاشة «dmc»، على أن الحكومة أمام مهمة ليست سهلة، وهي توفير الدواء بسعر «معقول»، مؤكدًا أنه لامس شيئا مختلفا في تعامل رئيس الوزراء، وهو رده على شواغل الرأي العام بشكل سريع وحاسم، وهذا مهم أن يتم ويستمر بهذا الشكل.

وذكر «كمال» أن رئيس الوزراء رد على مشكلة نقص الأدوية، وأكد أنها ستنتهي خلال أسابيع، وأن أسبابها استيراد المواد الخام من الخارج.

تسعير الدواء بدون قفزات

وأوضح مقدم برنامج «مساء dmc»، أن وزارة الصحة حريصة على تسعير الدواء بشكل لا يحدث قفزات، خصوصا الأدوية المصنعة محليًا، مؤكدًا أن هناك معادلة لابد وأن تكون موجودة، وهي كيفية حصول المواطن على الدواء بسعر يتحمله، وألا تعمل المصانع بالخسارة وهي معادلة ليست سهلة، وهناك مناقشات طويلة بين مصنعي الأدوية والقائمين على التسعير بوزارة الصحة، وكان بها كثير من الشد والجذب.

أزمة تخفيف أحمال الكهرباء

وعن أزمة تخفيف أحمال الكهرباء، أشار «كمال» إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي وجه بتطبيق تجريبي لوقف تخفيف الأحمال في عدد من المناطق لمتابعة حجم الاستهلاك، موضحًا أنه تردد أن الكهرباء لن تنقطع ولكن هذا غير صحيح، وتصريحاته تؤكد أنها للتجربة لمراجعة الاستهلاك.