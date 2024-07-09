لميس الحديدي: مدبولي تحدث عن شواغل الناس.. وجولات المحافظين مبشرة

أشادت الإعلامية لميس الحديدي بمؤتمر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الصحفي، اليوم، لافتة إلى أنّه كان حدثا مهما تحدث فيه عن شواغل الناس بداية من تخفيف الأحمال في ملف الكهرباء ومتى تنتهي، وعن أسعار البترول والسولار ومتى سترتفع؟ إضافة إلى تناوله ونقص الدواء ومستحقات شركات البترول.

وأضافت الحديدي، عبر برنامجها «كلمة أخيرة» المذاع على قناة on: «ليس ذلك فقط بل تطرق إلى معايير اختيار الوزراء، وأجاب على كل ما يتعلق بالجدل حول وزير التربية والتعليم، بكل شفافية واجه كل شواغل الناس وهو نهج جيد نتمنى أن يستمر، وأن تكون الإجابة على الأسئلة ليست من طرف واحد بل والإجابة على أسئلة الصحفيين لأنها تحمل أسئلة الناس والمجتمع وعليه الإجابه لأنّ هذا هو دوره ومسوؤليته».

وتابعت: «ممكن نتفق أو نختلف مع مايقوله السيد رئيس الوزراء أو أي وزير ويجب على الحكومه أن تشرح سياستها وتسمع صوت الناس والتعديل والتبديل للمسارات ليس عيبًا وأن نعترف بالأخطاء ليس عيبًا أيضا».

وعن جولات المحافظين، قالت: «جولات المحافظين أمر هام نتمنى الاستمرار ومياكنش وش القفص وبعدين نرجع لمرحلة أنه لايستطيع المواطن الوصول للمحافظ أو نائبه أو السكرتير نمتمنى ان يكون دور المحافظ موجود عند الناس ويسمع صوت الناس وما زلنا ننتظر المحليات لأنها ستقلل من الأعباء على المحافظين».