«مدبولي»: لدينا 125 فرصة استثمارية في الصناعة ستوفر على الدولة 25 مليار دولار

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ الحكومة درست ملف الصناعة المتعثرة بصورة تفصيلية كبيرة جدا، وتنقسم إلى شقين؛ الأول أن بعض المصانع لم تكن دراسات الجدوى فيها صحيحة من البداية، وتكبدت خسائر كبيرة جدا ولا علاقة لها بالأزمة الاقتصادية.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع لمجلس الوزراء بشكيله الجديد، نقلته قناة اكسترا نيوز: الشق الثاني هو أن بعض المصانع عرقلتها الأزمات والحكومة تركز بشدة على التعاون معها وإعادتها للعمل وستقدم لها حوافز.

وتابع: «عملنا مبادرة حتى تتحمل الدولة جزءًا كبيرا من الفوائد للمنشآت الصناعية وسيستفيد منها على الأخص هذه النوعية من المصانع، وهدفنا إعادة المصانع المتعثرة لظروف خارجة عن إرادتها».

وواصل: «حصرنا 152 فرصة استثمارية في قطاع الصناعة، لو جرى توطينها في مصر وبدأت تنتج بالحجم الذي يلبي احتياج مصر ستوفر علينا 25 مليار دولار من فاتورة الاستيراد السنوية ونركز على هذا الأمر خلال السنوات الثلاثة المقبلة».