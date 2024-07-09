قصواء الخلالي: دفاع «مدبولي» عن وزير التعليم «منطقي»

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد أن شهادات ومؤهلات وزير التربية والتعليم الجديد سليمة، موضحة أنه دافع عن اختياراته وهذا أمر منطقي وطبيعي، مؤكدة أن التساؤلات والشكوك حول حقيقة شهادات الوزير لم تُحسم بعد.

وتابعت «الخلالي» خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، أن الدفاع عن المسؤولين والاختيارات مشروع وليس عيبا، لأن رئيس الحكومة يتحمل مسؤوليتهم، لافتة إلى أن جدلية شهادات وزير التربية والتعليم مستمرة والأمر لم يُحسم رغم رد رئيس الوزراء.

ملف التعليم الأهم والأخطر

أوضحت أن ملف التعليم الأهم والأخطر في أي بلد وأي مكان في العالم، ونريد تطورا في هذا الملف، وهذا أمر صحيح لكن البداية الصحيحة لا تحمل لغطا ولا تحمل تساؤلات مثيرة، ولا أن تكون هناك مساحات تشكيك وريبة خاصة في ملف تربوي يمتد للأمن القومي والأخلاقي.

واختتمت: «ندعم الاختيارات ونقف مع رجال الدولة في مهامهم، ولكن وجود لغط يتطلب الوقوف عنده، لأن الأمر ليس سهلا والواقع له حسابات أخرى وليس من الخطأ تعديل القرارات».