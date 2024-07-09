عضو «تشريعية النواب»: الشارع المصري متفائل بالحكومة الجديدة

أكد النائب سليمان وهدان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الشارع والشعب المصري متفائل بهذه الحكومة المصرية الجديدة، موضحًا أن هذا التفاؤل حذر لأن الجميع يأمل أن تعبر عن الجمهورية الجديدة.

تحدي البيروقراطية أمام الحكومة

وأضاف وهدان، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء DMC»، المُذاع عبر شاشة «DMC»، أن مصر طالما شهدت إعداد خطط دون استكمال أو مراقبة وانتهى هذا العصر، مشددًا على أن لابد من وضع أعينهم على مشكلة البيروقراطية أمام الحكومة، ولابد من اقتحام المشاكل والجميع يأمل في أن تكون الحكومة من خلال البرنامج والخطة التي تم تنطلق من خلال إيصال الخدمة الجيدة للمواطن.

المنطقة مليئة بالأزمات والمشكلات

وأوضح أننا الآن نعيش وسط منطقة ملتهبة بالأزمات والمشكلات والتحديات ولا يوجد دولة ليس بها أزمات مشددًا على أن مشاكل التعليم والصحة وهناك مشروع في منتهى الأهمية وهو التأمين الصحي الشامل والذي يعد أحد أهم المشروعات خلال الفترة الحالية.