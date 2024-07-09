تامر عاشور يستقبل مولودته «سيليا»: ربنا رزقنا بأجمل بنت

أعلن المطرب تامر عاشور، عبر حسابه على منصة تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» استقبال مولودته «سيليا».

ونشر تامر عاشور صورة تجمعه بزوجته الإعلامية «نانسي»، معلقا: «بسم الله الرحمن الرحيم ومِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.. صدق الله العظيم الحمد لله والشكر لله.. ربنا رزقنا بأجمل بنت (سيليا)».

وأحيا مؤخرًا تامر عاشور حفل بمدينة الإسكندرية، وغنى خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه منها «هيجيلي موجوع»، التي تصدرت الترند على «يوتيوب»، وتخطت 114 مليون مشاهدة، وتصدرت قوائم الاستماع على منصات الموسيقى.

كما قدّم «عاشور» أغنيات عديده مثل «تيجي نتراهن» و«هتوحشنا» و«قولوا سماح»، وغيرها من الأغنيات، فيما شهد الحفل تجهيزات ضخمة.