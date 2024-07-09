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«التضامن الاجتماعي» توجه بتقديم الدعم للمتضررين من حريق عدة محلات بطنطا

كتب:

كريم روماني
11:55 م | الثلاثاء 09 يوليو 2024
وزير التضامن الاجتماعي مايا مرسي

وزير التضامن الاجتماعي مايا مرسي

أكدت وزير التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، متابعة تداعيات الحريق الذي نشب مساء اليوم في عدد من محال شارع البورصة بحي أول طنطا بمحافظة الغربية، حيث التهمت النيران محتويات المحلات، ونجحت قوات الحماية المدنية في إخماد الحريق، وجارٍ حصر الخسائر في الممتلكات.

صرف المساعدات للمتضررين

وقالت الوزارة، في بيان، إن وزيرة التضامن الاجتماعي وجهت مدير مديرية التضامن الاجتماعي في الغربية، بسرعة التوجه والتواجد في موقع الحادث، وكذلك لجنة الإغاثة بالمديرية والهلال الأحمر المصري لتقديم التدخلات اللازمة، والوقوف على تداعيات الحادث وحصر الخسائر واتخاذ اللازم نحو سرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة صرف المساعدات ودعم المتضررين.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.