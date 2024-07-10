بعد ثوران بركان جزيرة صقلية صحيفة تحذر: إيطاليا تتجه نحو كارثة

شهدت إيطاليا حالة طوارئ في بعض الأماكن بسبب ثوران بركان صقلية، حيث قذف بركانا جبلي إتنا وسترومبولي في إيطاليا الدخان والرماد في الهواء، ويعد هذان البركانان من أنشط البراكين في العالم.

إيطاليا تواجه براكين بعد ثوران بركان جزيرة صقلية

وذكرت صحيفة «الأسبوع» الإيطالية، أن إيطاليا لا تواجه ثوران بركان جزيرة صقلية فحسب، ولكنها أصبحت بؤرة للنشاط البركاني، وربما يكون هناك تهديد أكبر يلوح في الأفق تحت السطح.

وثار بركان جزيرة صقلية، حيث انفجر بركانا إتنا وسترومبولي، اللذان يبعدان عن بعضهما 180 كيلومترًا، في غضون يوم واحد؛ ما أدى إلى إعاقة السفر ووضع إيطاليا في حالة تأهب قصوى، ومع ذلك لا تمثل هذه البراكين سوى جزء ضئيل من التهديد الذي تواجهه إيطاليا.

إيطاليا تواجه 12 بركانًا بخلاف بركان جزيرة صقلية

وبحسب الصحيفة، فإن إيطاليا يوجد فيها 12 بركانًا إجمالاً، تسعة منها لا تزال نشطة، بالإضافة إلى أن البلاد معرضة للزلازل وغيرها من الأنشطة الزلزالية، مؤكدة أن العلماء يشعرون بالقلق من احتمال وقوع كارثة أكبر في الأفق، ومنذ صيف عام 2023، ظهرت عدة زلازل صغيرة في المنطقة، ما أثار القلق بشأن ثوران كارثي محتمل في المستقبل.

وتسببت الهزات الأرضية في إثارة القلق بين العلماء وسكان منطقة كامب فليجري، وقالت مجلة ساينتفك أمريكان إن المجتمع العلمي يتفق على أن الهزات الأرضية والارتفاعات الأرضية هي علامات على أن البركان الموجود تحت الأرض يستيقظ، لكنهم يكافحون لتصحيح تفسيرات علمية لحدوث ذلك.