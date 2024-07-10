رئيس الفنون التشكيلية: عودة 3 أحداث فنية كبرى خلال الفترة المقبلة

يجهز قطاع الفنون التشكيلية لعودة عدد من الفعاليات الفنية الكبرى التي توقفت منذ منذ سنوات، إلى جانب إطلاق الفعاليات والأنشطة الفنية بالمتاحف التابعة للقطاع.

وقال الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، إن الساحة الفنية المصرية ستشهد عودة للفعاليات الدولية الكبرى المتوقفة بالتدريج، خلال الفترة المقبلة، وتشمل بينالي الإسكندرية وبينالي القاهرة، وبينالي الطفل.

وأضاف قانوش لـ«الوطن»، أنه وفقا للإمكانيات المتاحة، ستشهد الفترة المقبلة عودة للفعاليات الفنية المتوقفة، وسننظم بينالي الطفل في دورته المقبلة 2025، بالتعاون مع جامعة حلوان كلية التربية الفنية، وجمعية إمسيا مصر للتربية، بالتنسيق مع الدكتور أحمد حاتم، عميد التربية الفنية والدكتورة سرية صدقي رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وتابع قانوش، كما تشهد الفترة المقبلة عودة كل من بينالي القاهرة المتوقف منذ 2019، وبينالي الإسكندرية المتوقف منذ 10 سنوات، على أن يقاما بالتبادل.

معرض محمود سعيد

كما يستعد القطاع لإطلاق معرض خاص بمناسبة مرور 60 عاما على رحيل الرائد محمود سعيد بعنوان «في صحبة محمود سعيد» بقصر عائشة فهمي بالزمالك، على أن يكون الافتتاح خلال الأسبوع المقبل.