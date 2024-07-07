رئيس الفنون التشكيلية يعلن لـ«الوطن» موعد معرض «في صحبة محمود سعيد»

أعلن الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، موعد افتتاح معرض «في صحبة محمود سعيد»، والذي يأتي تزامنا مع ذكرى رحيله الستين، إذ يقام المعرض في مجمع الفنون «قصر عائشة فهمي» بالزمالك.

أكثر من 100 عمل فني في معرض محمود سعيد

وأضاف «قانوش» لـ«الوطن»: سيكون افتتاح معرض «في صحبة محمود سعيد» الأسبوع المقبل، ويتوجه قطاع الفنون التشكيلية بدعوة الفنانين والنقاد والمهتمين بالفنون لزيارة المعرض فور افتتاحه للاستمتاع والاستفادة من الجرعة الفنية والبحثية المقدمة في فلسفة العرض.

ويضم المعرض 40 عملا فنيا من أهم أعمال محمود سعيد، و75 عملا فنيا لـ 14 فنانا من أقرب أصدقائه من الفنانين الأجانب الذين عاشوا بمصر؛ إذ اقترب هؤلاء الفنانين من محمود سعيد، واشتركوا معه في معارض جماعية آنذاك، وربطتهم به صداقة قوية، وبعد مرور 60 عامًا من رحيل محمود سعيد، يجتمع الفنان الراحل وأصدقائه مرةً أخرى في أول عرض بعد رحيلهم جميعًا في معرض «في صحبة محمود سعيد».

يذكر أن محمود سعيد أحد رواد الفن الحديث، وولد في 8 أبريل 1897، وفي عام 1919 حصل على ليسانس الحقوق، ثم سافر إلى باريس لاستكمال دراسته العليا للقانون، فاغتنم الفرصة والتحق بالقسم الحر بأكاديمية جراند شوميير لمدة عام ثم أكاديمية جوليان.

وأوصى محمود سعيد بالتبرع بقصره الواقع في شارع محمد سعيد باشا في حي جناكليس بالإسكندرية إلى وزارة الثقافة التي خصصته قصرا يضم مجموعة من المتاحف الفنية ومنها متحف سيف وأدهم وانلي، وأُطلق عليه مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية.

وكانت معلمته الأولى إميليا كاسوناتو دافورنو، ثم بعدها التحق بمرسم الفنان أرتورو زانييرى، وكلا الفنانين إيطاليان، وكان لهما السبق في تعليمه أسس الفن، وتتلمذ على يديهما، فضلا عن أصدقائه الآخرين ومنهم جوزيبى سيباستى، وأرستومينيس أنجلوبولو، وأريستيد باباجورج، وكليا بادارو، فكان هؤلاء الفنانون يجوبون المعارض الجماعية المختلفة فى القاهرة والإسكندرية، وبعدها تأسس أتيليه الإسكندرية فى 1934.