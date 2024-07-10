نادي الصيد بالإسكندرية يشكر جهود رئيس الجمهورية في حماية تراثه التاريخي.. الأقدم والأعرق بالمحافظة

صدر قرار بإزالة نادي الصيد فرع محرم بك بالإسكندرية، والذي أنشئ في عام 1939، ويعد من أعرق أندية الإسكندرية ويضم العديد من الألعاب الرياضية، وبه نحو 25 ألف مشترك، وفور صدور القرار، وقبل الشروع في تنفيذ قرار الإزالة استغاث مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار عبد العزيز أبو عيانة برئيس الجمهورية الذى أصدر قرارا بإرجاء قرار الإزالة وإعادة دراسة القرار.

شكر لرئيس الجمهورية على إنقاذ نادي الصيد

وقال الدكتور أحمد زكي، مدير النشاط الرياضي بنادي الصيد فرع محرم بك بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن قرار رئيس للجمهورية جاء منصفا لتاريخ نادى الصيد وأعضائه، حيث تم إنشاء نادى الصيد فرع محرم بك بالإسكندرية عام 1939 ويضم نحو 25 ألف عضو جميعهم يشكرون رئيس الجمهورية على قرار الإرجاء الذى حفظ نادينا العريق من الهدم، وتم إرجاء القرار الذي كان قرارا صعبا وسبب الحزن لأعضاء النادي، واليوم أعاد الرئيس بقراره الفرحة والسعادة لأعضاء نادى الصيد بالإسكندرية.

إعادة فحص القرار

ويشير الدكتور أحمد عثمان، مدير عام نادى الصيد بالإسكندرية إلى أن أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية أصدروا بيانا رسميا لشكر رئيس الجمهورية الذي أنقذ أبطالا رياضيين في معظم اللعبات، وفرق يتم تدريبها داخل نادى الصيد يشاركون فى بطولات عالمية ويرفعون علم مصر فى المحافل الدولية وكان قرار الإزالة مثل الشبح المخيف ونشكر رئيس الجمهورية على قرار إرجاء تنفيذ الإزالة وإعادة فحص القرار.