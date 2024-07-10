فرصة لطلاب الجامعات.. تدريب البنك المركزي المصري 2024

تدريب البنك المركزي المصري 2024 فرصة مهمة للطلاب الجامعيين للحصول على تجربة عملية وتطوير مهاراتهم اللازمة للنجاح في سوق العمل، وكذلك لاكتساب المعرفة والخبرات من خلال العمل المباشر داخل إحدى أهم المؤسسات المالية الكبرى.

مميزات تدريب البنك المركزي

ومن مميزات تدريب البنك المركزي المصري 2024، أنه يتيح للطلاب فرصة الاطلاع على عمليات CBE، كما يتيح التدريب الصيفي للطلاب فرصة التعرف على زملائهم المتدربين وتبادل الخبرات والمعرفة معهم ويشجعهم على التعاون والعمل الجماعي.

شروط تدريب البنك المركزي المصري 2024

- يجب أن يكون المتقدم حاصل على تقدير تراكمي جيد جدا على الأقل.

- كما يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- برنامج البنك المركزي المصري لتدريب طلبة الجامعات، خلال شهر أغسطس المقبل، متاح للطلبة من السنة الثالثة للسنة الرابعة في مجموعة الكليات الجامعية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات في أي من التخصصات التالية: «إدارة أعمال/ تجارة» تخصص مالي – محاسبة – موارد بشرية.