«الأرصاد»: ارتفاع شديد في درجات الحرارة اليوم.. تصل إلى 44

تشهد الأيام المُقبلة بدءا من اليوم ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة، على أغلب الأنحاء، مشيرة إلى استمرار الموجة الحارة حتى يوم الاثنين 15 يوليو، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

كما أوضحت «الأرصاد» أن الرياح تكون مُعتدلة، وتنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ولذلك يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء.

وطالبت هيئة الأرصاد، المواطنين بضرورة متابعة الأحوال الجوية، لمعرفة الأوقات المُناسبة للخروج من المنازل، لعدم التعرض لضربات الشمس، مشيرة إلى درجات الحرارة اليوم، والتي جاءت على النحو التالي:

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة الكبرى: العظمى 39 والمحسوسة 41.

- الوجه البحري ومدن القناة : العظمى38 والمحسوسة 40.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 33 والمحسوسة 36.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 34 والمحسوسة 37.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 42.

- سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والمحسوسة 42.

- جنوب الصعيد: العظمى42 والمحسوسة 43.