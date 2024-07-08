«الأرصاد» تكشف حالة الطقس غدا الثلاثاء.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء، متوقعة أنّ تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي على معظم الأنحاء، كبداية لموجة شديدة الحرارة.

حالة الطقس غدا

وقالت الأرصاد، إنّه من المتوقع أنّ يسود الثلاثاء طقس شديد الحرارة رطبًا خلال النهار، حارًا رطبًأ خلال الليل، وعلى السواحل الشمالية يكون الطقس حارًا رطبًا نهارًا، مائلًا للحرارة رطبًا ليلًا.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أنّ تنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع احتمال حدوث شبورة مائية خلال فترات الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

درجات الحرارة الثلاثاء

وتأتي درجات الحرارة غدا الثلاثاء العظمى والمحسوسة، على القاهرة الكبرى والأقاليم كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 درجة والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 درجة والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة مئوية.