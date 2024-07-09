بلد عربي يشعر بـ«صيف جحيم».. درجات الحرارة تصل إلى 50 وعطلة رسمية

تستعد مدينة البصرة العراقية لموجة حارة شديدة، دفعت السلطات إلى تعطيل العمل في جميع الدوائر الحكومية يوم الخميس المقبل، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة المتوقعة.

جاء هذا القرار استنادًا إلى تحذيرات خبراء الأرصاد الجوية الكويتية من ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال الأيام المقبلة، مما يمثل خطرًا على صحة وسلامة المواطنين، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».

موجة حارة تضرب العراق

وأشار أسعد العيداني، محافظ البصرة، إلى أن هذا القرار يأتي بسبب توقعات بأن تصل درجات الحرارة إلى أكثر من 50 درجة مئوية، مما يستدعي حماية الموظفين من خطر الإرهاق الحراري، والتعامل السليم مع هذه الظروف القاسية.

انقطاع التيار الكهربائي في العراق

في ظل موجة الحر الشديدة التي تمر بها البلاد، يعاني السكان في العراق من انقطاعات طويلة للتيار الكهربائي، إذ تلجأ العديد من الأسر إلى استخدام المولدات الكهربائية كبديل لضمان توفير الطاقة اللازمة.

ويصنف العراق من قبل الأمم المتحدة، كواحدة من الدول الأكثر تأثرًا بالتغير المناخي، إذ يشهد تراجعًا في نسب الأمطار، وارتفاعًا في درجات الحرارة، وتفاقمًا في ظاهرة الجفاف.